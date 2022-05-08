Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı - Haberler

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Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Cığcık köyünde ikamet eden Mehmet Ali Akgöllü'ye ait ineğin sulama kanalına düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, vatandaşların da yardımıyla kanal içerisinde bulunan ineğe halat bağladı.

Ekiplerin çalışmasıyla sulama kanalında mahsur kalan inek kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İneğin sahibi, kurtarma ekibine teşekkür etti.

AA / Menderes Özat - Güncel

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