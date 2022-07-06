Osmaniye'de sulama kanalına düşen genç boğuldu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen 18 yaşındaki genç boğuldu. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen 18 yaşındaki genç boğuldu. İlçeye bağlı Hardallık köyü yakınlarındaki Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında elini yıkamak isteyen Batuhan Önerge (18), ayağının kayması sonucu kanala düşerek akıntıya kapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen köylüler, kaybolan Önerge'yi bulmak için kanal boyunca arama yaptı. Önerge'nin cansız bedeni, düştüğü yerin yaklaşık 3 kilometre uzağında köylülerce bulunarak sudan çıkarıldı. Cenaze, yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Önerge'nin ailesi ile Hardallı köyündeki akrabalarını ziyaret etmek için geldiği öğrenildi. AA / Menderes Özat - Güncel Devlet Su İşleri Osmaniye Güncel Haberler

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