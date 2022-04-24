Osmaniye'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Saim Çanak'ın kullandığı 01 DH 039 plakalı otomobil, Kadirli-Sumbas yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Boğulma tehlikesi geçiren sürücü ve otomobildeki 2 kişi, çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel