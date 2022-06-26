Osmaniye'de suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler

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Osmaniye'de suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA - Ersin Şimşek - Güncel
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Osmaniye'de suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Düziçi ilçesinde hırdavat malzemesi çalmaya çalışırken yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Düziçi ilçesinde hırdavat malzemesi çalmaya çalışırken yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İrfanlı Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrumundan hırdavat malzemesi çalmaya çalışan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

AA / Ersin Şimşek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Düziçi Güncel Haberler

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