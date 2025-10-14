Osmaniye'de Suçlarla Mücadele: 17 Gözaltı, 7 Tutuklama

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 tüfek, 2 kesici alet, kumar oynamada kullanılan kağıt ile bir miktar para ve uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.