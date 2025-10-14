Haberler

Osmaniye'de Suçlarla Mücadele: 17 Gözaltı, 7 Tutuklama

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 7'si tutuklandı. Uygulama sırasında ruhsatsız silahlar ve yasadışı maddeler ele geçirildi.

Çalışmalarda, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 tüfek, 2 kesici alet, kumar oynamada kullanılan kağıt ile bir miktar para ve uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
