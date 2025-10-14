Osmaniye'de Suçlarla Mücadele: 17 Gözaltı, 7 Tutuklama
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 7'si tutuklandı. Uygulama sırasında ruhsatsız silahlar ve yasadışı maddeler ele geçirildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına alındı.
Çalışmalarda, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 tüfek, 2 kesici alet, kumar oynamada kullanılan kağıt ile bir miktar para ve uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel