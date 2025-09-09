Haberler

Osmaniye'de Suç Örgütü Operasyonu: 11 Zanlıdan 4'ü Tutuklandı

Osmaniye'de Suç Örgütü Operasyonu: 11 Zanlıdan 4'ü Tutuklandı
Güncelleme:
Kadirli ilçesinde yapılan asayiş uygulamaları sonucu yakalanan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 3 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 85 fişek, 1 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
