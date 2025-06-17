Osmaniye'de Suç Çetesi Operasyonu: 9 Tutuklama

Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 6-13 Haziran'da meydana gelen kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, iş yeri kurşunlama, mala zarar verme ve silahlı tehdit suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmada kimlikleri belirlenen 18 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız 7 tabanca ile 3 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.