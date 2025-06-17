Osmaniye'de Suç Çetesi Operasyonu: 9 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddia edilen 18 şüpheliden 9'u tutuklandı. Emniyet, organize suçlarla mücadelede kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 6-13 Haziran'da meydana gelen kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, iş yeri kurşunlama, mala zarar verme ve silahlı tehdit suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmada kimlikleri belirlenen 18 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız 7 tabanca ile 3 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
Fenerbahçe'den ayrılan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu: Yapabileceğim yorum insanları...

Fenerbahçe'den ayrılan Acun sessizliğini bozdu: Şu anda her şeyi...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba

Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları korkunç sonuçlar doğurabilir

Rusya'dan İsrail-İran çatışmaları için korkunç uyarı!
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Artık hava üstünlüğü bizde
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
İran'dan kaçanlar evlerinin 'son fotoğraflarını' paylaşıyor

İran'dan kaçanlar evlerinin "son fotoğraflarını" paylaşıyor
Kene kabusu büyüdü: Ölü sayısı 8'e çıktı

Kabus her geçen gün büyüyor! Ölü sayısı 8'e yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.