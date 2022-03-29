Osmaniye'de su şişeleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de su şişeleme fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de su şişeleme fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bahçe ilçesinde faaliyet gösteren su şişeleme fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.