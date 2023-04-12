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Osmaniye'de su kuyusuna düşen 4 köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Osmaniye'de su kuyusuna düşen 4 köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Güncel Haberler

Osmaniye'de üzeri açık olan su kuyusuna düşen 4 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Osmaniye'de üzeri açık olan su kuyusuna düşen 4 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Mevlana Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan ve kullanılmayan su kuyusundan gelen köpek seslerini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Adrese gelen ekipler, 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpekleri özel bir aparatla çıkardı.

Muayene edilerek mama ve su verilen 4 köpek yavrusu, annelerinin yanına bırakıldı.

Su kuyusunun üzeri kapatılarak önlem alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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