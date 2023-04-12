Osmaniye'de su kuyusuna düşen 4 köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
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Osmaniye'de üzeri açık olan su kuyusuna düşen 4 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Osmaniye'de üzeri açık olan su kuyusuna düşen 4 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Mevlana Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan ve kullanılmayan su kuyusundan gelen köpek seslerini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Adrese gelen ekipler, 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpekleri özel bir aparatla çıkardı.
Muayene edilerek mama ve su verilen 4 köpek yavrusu, annelerinin yanına bırakıldı.
Su kuyusunun üzeri kapatılarak önlem alındı.
Kaynak: AA / Güncel