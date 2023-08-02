Osmaniye'de sokak hayvanlarına yardım ve sağlık kontrolleri yapıldı

AFRİKA sıcaklarının görüldüğü deprem bölgesi Osmaniye'de gönüllü veteriner hekimler tarafından sokak hayvanları beslendi ve sağlık kontrolleri yapıldı. Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) gönüllü ekipleri ve veteriner hekimler, kırsal mahallelerde ve çöplük çevresinde popülasyon gözlemleme çalışması yaptı. Sokak hayvanlarına gıda ve su verildi, dış parazit enfestasyonu tespit edilen köpeklere ilaç uygulaması yapıldı. Ayrıca, şehir merkezindeki vatandaşlara hayvan hakları kanunu, kısırlaştırma ve parazite karşı uygulamalar konusunda bilgiler verildi. HAYTAP Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Ali Laçinbala, sokak hayvanlarının zor günler yaşadığını belirterek, kısırlaştırma çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi.

AFRİKA sıcaklarının görüldüğü deprem bölgesi Osmaniye'de gönüllü veteriner hekimler tarafından sokak hayvanları beslendi ve sağlık kontrolleri yapıldı.

Yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşandığı Düziçi ilçesinde, Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) gönüllü ekipleri ile veteriner hekim Tuğba Acar, kırsal mahallelerde ve çöplük çevresinde popülasyon gözlemleme çalışması yaptı. Ekipler, daha sonra ise sahipsiz sokak hayvanlarına gıda ve su verip, dış parazit enfestasyonu tespit edilen köpeklere ilaç uygulaması yaptı. Ayrıca, şehir merkezindeki vatandaşlara, hayvan hakları kanunu, kısırlaştırma ve parazite karşı uygulamalar konusunda bilgiler verildi.

Ali Laçinbala, 2 yıldır düzenli tedavi ve kısırlaştırma çalışması yaptıkları Düziçi'nde etrafa çok sayıda köpek atıldığının tespit edildiğini söyleyerek, "Şehir merkezinde de yaşamı zorlaştıran düzeye gelen bu popülasyonun deprem döneminde ara vermiş olduğumuz kısırlaştırma programına tekrar başlayarak kontrol altına alınması ve özellikle uyuz tedavilerinin derhal yapılması konusunda yerel yönetimle fikir birliğine vardık. Büyük bahçelerin ve ekim alanlarının şehir merkezine çok yakın olduğu geniş arazide hedefimiz önümüzdeki 2 ay içerisinde yakalanabilen tüm sokak canlarının kısırlaştırılarak tekrar alındığı ortama bırakılması" ifadelerini kullandı.