Osmaniye'de Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Osmaniye'de düzenlenen silahlı saldırılar sonrasında 3 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Emniyet ekipleri, Adnan Menderes ve Raufbey mahallelerinde işletmelere yönelik kurşunlama olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Osmaniye'de 2 iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes ve Raufbey mahallelerindeki işletmelerin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, silahlı saldırıları gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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