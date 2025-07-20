Osmaniye'de Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı
Osmaniye'de düzenlenen silahlı saldırılar sonrasında 3 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Emniyet ekipleri, Adnan Menderes ve Raufbey mahallelerinde işletmelere yönelik kurşunlama olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Osmaniye'de 2 iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes ve Raufbey mahallelerindeki işletmelerin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, silahlı saldırıları gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel