Osmaniye'de Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı

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Osmaniye'de 2 kişinin yaralanmasına yol açan silahlı kavga nedeniyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Olayda kullanılan ruhsatsız 4 tabanca da ele geçirildi.

Osmaniye'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Temmuz'da Adnan Menderes Mahallesi'nde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışanları tespit etmek için çalışmalarını sürdürdü.

Kimlikleri belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı, olayda kullanıldığı belirlenen 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adnan Menderes Mahallesi'nde 8 Temmuz'da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda tabancayla vurularak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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