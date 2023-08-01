Osmaniye'de silahlı kavga: 2 kişi ağır yaralandı

Osmaniye'de Karaçay Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.