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Osmaniye'de silahlı kavga: 2 kişi ağır yaralandı

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Osmaniye'de Karaçay Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Karaçay Mahallesi 6021 Sokak üzerinde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel

Osmaniye Karaçay Güncel Haberler

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