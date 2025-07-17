Osmaniye'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Osmaniye'de jandarma ekipleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına alırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Osmaniye'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, seri numaraları kazınmış 5 ruhsatsız tabanca, 1124 gram esrar ve 308 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel