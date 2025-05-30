Osmaniye'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Osmaniye merkezli düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla silah ve mühimmat satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Osmaniye ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız 8 tabanca, 5 tüfek, kurusıkı tabanca, el yapımı tüfek ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.