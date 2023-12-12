Osmaniye'de yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri ve mühimmat ele geçirildi.

Osmaniye'de silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda ruhsatsız 24 tabanca, 7 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.