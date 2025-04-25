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Osmaniye'de Şiddetli Yağışlar Su Birikintilerine Neden Oldu

Osmaniye'de Şiddetli Yağışlar Su Birikintilerine Neden Oldu
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Kadirli ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, itfaiye ve belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaş ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

İtfaiye ve belediye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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