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OSMANİYE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ

Güncel Haberler

OSMANİYE'nin kırsal bölgelerinde etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına nedeniyle yollar kapandı, sulama kanalları taştı, bazı ağaçlar devrildi.

OSMANİYE'nin kırsal bölgelerinde etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına nedeniyle yollar kapandı, sulama kanalları taştı, bazı ağaçlar devrildi. Tarım arazilerinin zarar gördüğü bölgede yağış etkisini kaybetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu kentlerden biri olan Osmaniye'de gece saatlerinden sabahın ilk saatlerine kadar şiddetli yağış etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, yağış kırsal mahalleleri olumsuz etkiledi. Sakarcalık Köyü'nde şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle yollar kapandı, kanallar taştı, ağaçlar yıkıldı. Ekili tarım arazilerinde de büyük zarar meydana gelirken, yağış şiddetini azalttı. Yağış etkisini kaybederken zaman zaman bazı bölgelerde etkisini göstermeye devam ediyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Osmaniye Fırtına Güncel Haberler

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