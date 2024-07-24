Osmaniye'de şiddetli fırtına: çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

OSMANİYE - Osmaniye'de etkili olan fırtına ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Osmaniye ve çevre iller için yağış uyarısında bulunmuştu. Kent merkezinde öğleden sonra etkili olmaya başlayan fırtına beraberinde yağışı da getirdi. Yağışla birlikte yollar göle dönerken fırtnıa iş yerlerinin çatısını uçurdu. Göle dönen caddelerde araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.