Seyir halindeyken alev alan cip yandı
AA - Güncel
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Osmaniye'de seyir halindeyken alev alarak yanan cip, kullanılamaz hale geldi.
Osmaniye'de seyir halindeyken alev alarak yanan cip, kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 35 ULB 15 plakalı cip, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği cipte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
AA / Güncel