Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Berzan G'nin kullandığı otomobil, Harkaçtığı mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel