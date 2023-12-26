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Osmaniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonu alev alev yandı

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Osmaniye'de Aslanlar Mahallesi'ndeki döküm alanında seyir halindeki hafriyat kamyonu aniden yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Kamyon kullanılamaz hale geldi.

OSMANİYE'de seyir halindeki hafriyat kamyonu alev alev yandı. Kamyon, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Merkeze bağlı Aslanlar Mahallesi'ndeki döküm alanında seyir halindeki 80 AED 247 plakalı hafriyat kamyonu bir anda yanmaya başladı. Sürücü araçtan inip itfaiyeye haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahalede bulunarak alevleri söndürdü. Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi. (DHA)

Görünütü Dökümü

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Kamyonun alev alev yanması

İtfaiye kiplerinin müdahalesi

Haber İbrahim EMÜL - Kamera OSMANİYE, (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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