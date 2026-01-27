Osmaniye'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'de seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi. Sürücü, işçileri tahliye ettikten sonra durumu itfaiyeye bildirdi.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Batı gişeleri yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün motor bölümünde yangın çıktı.
Minibüsü emniyet şeridine çekerek içindeki işçileri tahliye eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, minibüsün tamamına yayılan yangını söndürdü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel