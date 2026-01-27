Haberler

Osmaniye'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi. Sürücü, işçileri tahliye ettikten sonra durumu itfaiyeye bildirdi.

Osmaniye'de seyir halindeyken yangın çıkan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Batı gişeleri yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

Minibüsü emniyet şeridine çekerek içindeki işçileri tahliye eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, minibüsün tamamına yayılan yangını söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
Pınar Altuğ'un kızı 17 yaşında: Podyumdaki pozları büyük beğeni topladı

Kızı 17 yaşında: Podyumdaki pozları büyük beğeni topladı
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri