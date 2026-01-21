Haberler

Osmaniye'de Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla KETEM işbirliğiyle bir bilgilendirme standı açıldı. Vatandaşlara kanserden korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi ve broşürler dağıtıldı.

Osmaniye'de, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğinde bilgilendirme standı açıldı.

Stantta vatandaşlara kanserden korunma yöntemleri ve tarama programlarıyla ilgili bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
