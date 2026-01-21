Osmaniye'de Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla KETEM işbirliğiyle bir bilgilendirme standı açıldı. Vatandaşlara kanserden korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi ve broşürler dağıtıldı.
