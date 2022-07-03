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OSMANİYE'DE SERİNLEMEK İÇİN KANALA GİREN MURAT, BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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OSMANİYE'DE SERİNLEMEK İÇİN KANALA GİREN MURAT, BOĞULDU

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Murat Gönül (17), akıntıya kapılarak boğuldu.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Murat Gönül (17), akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, 12.30 sıralarında Göçmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Murat Gönül, akıntıya kapıldı. Gönül'ün çırpındığını gören arkadaşları kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Gönül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gönül'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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