Serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu. Arkadaşlarıyla piknik yapan Anıl Deprem (16), serinlemek amacıyla Sabun Çayı'na girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Deprem, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deprem, kurtarılamadı. AA / Ersin Şimşek - Güncel Güncel Haberler

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