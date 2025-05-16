Osmaniye'de Sel Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı

1)OSMANİYE'DE SEL TEMİZLİĞİ

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde dün yaşanan selin ardından suların çekilmesiyle temizlik çalışmaları başladı.İlçede dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Bülbül, Şirinler, Sarıböğsek dereleri ve Savrun çayında taşkınlar meydana geldi. Sel nedeniyle 7 araç, suda sürüklendi. Araçlarında mahsur kalan ve sele kapılan 14 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçedeki birçok mahallede elektrik kesintileri yaşandı. Sel nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, araçlar ile bazı ev ve iş yerleri zarar gördü. Yağışların etkisini yitirmesiyle sabah saatlerinde sular çekildi. Belediye ekipleri, çok sayıda personel ve araçla temizlik çalışması başlattı.