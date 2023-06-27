Osmaniye'de Şehitler ve Depremde Hayatını Kaybedenlerin Kabri Ziyaret Edildi

Osmaniye'de Kurban Bayramı nedeniyle şehitler ile depremde hayatını kaybedenlerin kabirleri ziyaret edilip dua edildi ve karanfil bırakıldı.

Osmaniye'de şehitler ile depremde hayatını kaybedenlerin kabri ziyaret edildi

OSMANİYE - Osmaniye'de Kurban Bayramı nedeniyle şehitler ile depremde hayatını kaybedenlerin kabirleri ziyaret edilip dua edildi ve karanfil bırakıldı.

Kurban Bayramı arifesinde Belediye Asri Mezarlığı ziyaret edildi. Mezarlıktaki şehitlik ziyaretine Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, 12'nci Komando Tugay Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından şehitler için dua edildi. Daha sonra Vali Yılmaz, Başkan Kara ve protokol mensupları ziyaret ettikleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit yakınlarının bayramlarını kutlayan protokol üyeleri şehitlere Allah'tan rahmet dileyip, taziyelerini iletti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'de, Kurban Bayramı arifesinde depremde hayatını kaybedenlerin mezarları da ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretlerinin ardından protokol üyeleri, deprem şehitlerinin kabirlerine gitti. Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların arından, protokol üyeleri, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı.