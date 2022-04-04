Şehit ailesinin evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Şehit ailesinin evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de, şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Topal'ın ailesinin yaşadığı evden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de, şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Topal'ın ailesinin yaşadığı evden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şehit Süleyman Topal'ın Yediocak Mahallesi'nde bulunan babasının evinden, şehidin beylik tabancası ve bir miktar ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu kimliklerini tespit ettiği 3 kadın şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, çalınan eşyalar şehit ailesine teslim edildi.

Şehit ailesinin evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Şehit ailesinin evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Şehit ailesinin evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

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