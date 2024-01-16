Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için basın açıklaması

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Gazi İsmail Kaba, Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde son 20 günde şehit olan 21 asker için bir basın açıklaması yaptı.

Dernek binasında şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla gerçekleştirilen açıklamada, PKK terör örgütünü lanetlenerek, şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağı vurgulandı. Başkan İsmail Kaba açıklamasında şunları ifade etti 'Hiçbir insani ve ahlaki değeri olmayan, 40 yıldır alçak ve kalleşçe saldırılarına devam eden PKK Terör Örgütü, cani yüzünü son olarak Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde, 22-23 Aralık 2023 günü 12 kahramanımızı ve 12 Ocak 2024 günü 9 kahraman askerimizi şehit ederek göstermiştir. Bu menfur saldırıları lanetliyoruz. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızın başı sağ olsun! Bu topraklar ilelebet bize vatan olsun diye 21 vatan evladımız şehit oldu. 21 can, 21 evlat, 21 Ocak 21 yiğit. Bu büyük acıyla yandık kavrulduk, tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük. Bugün cennet vatanımızın üstüne gün aymadı, güneş doğmadı. Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı. Bugün milletin meclisinin önünden, meclise sesleniyoruz, eğer şehitlerimize bir vefa borcunuzun olduğunu düşünüyorsanız, eğer bizlere karşı samimiyseniz, önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde terör örgütünü destekleyen, kimlik yoksunlarını gazi meclisten çıkarın' (DHA)