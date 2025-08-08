Osmaniye'de Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Yaralı

Düziçi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Hasibe G. idaresindeki 01 KD 493 plakalı otomobil, Böcekli beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
