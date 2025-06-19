Osmaniye'de Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarı Kapatıldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bazı hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı olarak canlı hayvan pazarı kapatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar pazarın kapalı kalacağı belirtildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bazı büyük ve küçükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı tedbir amaçlı kapatıldı.
Kadirli Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandığı belirtildi.
Açıklamada, canlı hayvan pazarının tedbir amacıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel