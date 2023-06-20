Osmaniye'de sandık görevlileri seçim ücreti için banka önünde uzun kuyruklar oluşturdu

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alan sandık görevlileri, 'seçim görevlisi ücreti'ni alabilmek için banka önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Osmaniye'de 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimiyle 28 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde görev yapan sandık görevlileri, kendilerine gelen sandık görevi ücretinin verileceği mesajı üzerine bankaya gitti. Bankada uzun kuyruk oluşturan sandık görevlileri, saatlerce bekletilmelerine tepki gösterdi.

"Seçim görev ücreti" olarak bin 584 lirayı almak için banka önünde sıra bekleyen bir vatandaş, "Bütün millet kaçsın gitsin, kapının önünde 5 kişi rezil, güvenlikçiyi atmışlar milletin önüne. Kendilerinden çıkıp da konuşup 'arkadaşlar durum bu' diyen yok. Ben güvenlikçiyle kötü olacağım var mı böyle bir şey? Burada ihtiyacı olanlar geldi sabahtan beri izin aldı geldi ya" dedi.

Banka önünde toplanan kalabalık, durumu alkışlarla protesto ederek beklemeye devam etti.