Osmaniye'de sanayi sitesi esnafına yangına müdahale eğitimi verildi - Haberler

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Osmaniye'de sanayi sitesi esnafına yangına müdahale eğitimi verildi

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de sanayi sitesi esnafına yangına müdahale eğitimi verildi

Osmaniye'de sanayi sitesinde çalışan esnaf ve çalışanlara yönelik yangın söndürme eğitimi verildi.

Osmaniye'de sanayi sitesinde çalışan esnaf ve çalışanlara yönelik yangın söndürme eğitimi verildi.

Afet ve Acil Durum Müdahale (AFAD) İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Osmaniye Belediyesi İtfaiye Dairesince sanayi sitesindeki esnaf ve çalışanlara yönelik eğitim gerçekleştirildi.

İş yerinde çıkacak herhangi bir yangında yapılması gerekenlerin anlatıldığı eğitimde, yangın söndürme tüpüyle müdahale de uygulamalı olarak gösterildi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

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