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Osmaniye'de saman yüklü tırda kaçak sigara ele geçirildi

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan saman yüklü tırın gizli bölmesinde 2 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.