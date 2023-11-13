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Osmaniye'de saman yüklü tırda kaçak sigara ele geçirildi

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Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan saman yüklü tırın gizli bölmesinde 2 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan saman yüklü tırın gizli bölmesinde 2 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde E-90 otoyolunda seyir halinde olan saman yüklü tırı dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Tırın dorse kısmında yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış halde 2 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Osmaniye Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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