Osmaniye'de saman balyaları arasında 172 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de yapılan operasyonda, tırın saman balyaları arasında gizlenmiş 172 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de kullandığı tırda saman balyaları arasına gizlenmiş 172 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin dün düzenlediği operasyonla yakalanan H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen H.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.A'nın tırla uyuşturucu taşıyacağı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında dün durdurulan H.A'nın kullandığı tırda yapılan aramada, aracın dorse kısmında saman balyaları arasında 172 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulunmuştu. Sürücü H.A. gözaltına alınmıştı.