Osmaniye'de sahte kimlikle sınava giren 16 şüpheliden 2'si tutuklandı
Osmaniye'de sahte kimlikle başkalarının yerine sınava girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 15 sahte kimlik ele geçirildi.
Osmaniye'de sahte kimlikle başkalarının yerine sınava girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başkalarının adına ehliyet ve SRC (ticari araç kullanım belgesi) sınavına girdikleri tespit edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı, 15 sahte kimlik ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.