Osmaniye'de sahipsiz köpek düştüğü dere yatağından çıkarıldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, düştüğü dere yatağında mahsur kalan sahipsiz köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, düştüğü dere yatağında mahsur kalan sahipsiz köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Bülbül Deresi'nin yatağında bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine yönlendirilen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenle dere yatağına inerek köpeği çıkardı.
Yara almadığı görülen köpeğe su ve yiyecek verildi.
AA / Menderes Özat - Güncel