Osmaniye'de sağlıklı yaşam için yürüyüş düzenlendi

Osmaniye'de "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda başladı.

Programa katılan Vali Erdinç Yılmaz ile protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerle yürüdü.

Sunar Nuri Çomu Camisi'nde son bulan yürüyüşte katılımcılar, "Sağlık için hareket et" ve "Her gün 10 bin adım" yazılı dövizler taşıdı.

Etkinlik kapsamında kurulan stantta vatandaşlara sağlıklı yaşamla ilgili broşür dağıtıldı.