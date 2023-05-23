Osmaniye'de Sağanak Yağmur Sonrası Kanal Taştı, Evleri Su Bastı

Osmaniye'de sağanak yağış ve fırtına nedeniyle yollar kapandı, kanallar taştı, ağaçlar yıkıldı. AFAD ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespitine başladı.

Osmaniye'de sağanak yağış ve fırtına nedeniyle yollar kapandı, kanallar taştı, ağaçlar yıkıldı. AFAD ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespitine başladı.

Osmaniye'nin Sakarcalık Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurla beraber çıkan fırtınadan dolayı ağaçlar devrildi. Sakarcalık İlkokulunda bulunan ağaçlar yerinden söküldü. Mahallenin hemen yanından geçen DSİ'ye ait sulama kanalı tıkandığından kanaldaki su taştı, evleri su bastı. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü bölgede, AFAD ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmasına başladı. - OSMANİYE