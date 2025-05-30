Osmaniye'de Sağanak Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

Osmaniye'de Sağanak Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu
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Osmaniye'de etkili olan sağanak yağışlar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Devlet Bahçeli Alt Geçidi suyla dolarken, birçok ev ve iş yeri su baskınlarıyla karşılaştı. Ekipler, mağduriyetlerin giderilmesi için yoğun çalışmalar yürütüyor.

OSMANİYE'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Devlet Bahçeli Alt Geçidi suyla doldu ve tedbir amaçlı olarak çift yönlü bir süre araç trafiğine kapatıldı, birçok ev iş yerini de su bastı.

Osmaniye'de sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artırarak devam eden sağanak, kentin birçok bölgesinde su baskınlarına yol açtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne su baskını, araçta mahsur kalma gibi çok sayıda ihbar ulaştı. Osmaniye Belediyesi İtfaiye, Su Kanalizasyon, Zabıta, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, yaşanan olumsuzlukların ve mağduriyetlerin giderilmesi için yoğun mesai harcadı.

Musa Şahin Bulvarı üzerindeki Devlet Bahçeli Alt Geçidi, aşırı yağış sebebiyle suyla doldu. Ulaşım çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı yoğun çalışmalar sonucu su tahliye edilerek, alt geçit kısa sürede tekrar ulaşıma açıldı.

Esenevler, Mareşal Fevzi Çakmak, Mimar Sinan, Fakıuşağı, Ahmet Yesevi ve Baş mahallelerinde ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için yoğun çaba gösterirken, bazı rögar kapaklarından suyun dışarı taştığı, bazı araçların ise plakalarının düştüğü görüldü. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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