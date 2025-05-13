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Osmaniye'de Sağanak Yağış Nedeniyle Su Baskınları ve Mahsur Kalan Araçlar

Osmaniye'de Sağanak Yağış Nedeniyle Su Baskınları ve Mahsur Kalan Araçlar
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Osmaniye'de etkili olan sağanak yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazileri sular altında kaldı. Kadirli ilçesinde birçok araç yollarda mahsur kaldı. İtfaiye ve belediye ekipleri su tahliyesi için çalışmalara başladı.

Osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı ev, iş yeri ve tarım arazilerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanağın ardından merkeze bağlı Bahçe, Gökçedam ve Kırmacılı köylerindeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

Kadirli ilçesinde su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklardaki araçlar mahsur kaldı.

Yağış nedeniyle Kamil Kara Bulvarı tek yönü ulaşıma kapatıldı, zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

İtfaiye ve belediye ekipleri, mahallelerde biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, gazetecilere, sağanağın neden olduğu olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla çalışmaları koordineli şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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