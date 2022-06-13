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Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Demirören Haber Ajansı - İbranim Emül - Güncel
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Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

OSMANİYE'de akşam etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

OSMANİYE'de akşam etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Bazı araçlar suda mahsur kalırken, Kadirli ilçesinde de bazı ev ve iş yerlerlerini su bastı.

Osmaniye'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, il merkezi ve Kadirli ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Musa Şahin Bulvarı üzerindeki Devlet Bahçeli alt geçidi, su baskını sonucu trafiğe kapandı. Yine aynı bölgede bulunan iş yerleri su baskınlarına maruz kaldı. İtfaiye ekipleri iş yerlerindeki su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı. Osmaniye-Kadirli Karayolu'nun otogara yakın olan kısmında oluşan su birikintisi nedeniyle çok sayıda araç suda mahsur kaldı. Araçlar, traktörler ve itfaiye kurtarıcılarıyla su birikintisinden çıkarıldı.

Öte yandan Kadirli ilçesinde de sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. İlçede bazı ev ve işyerleri su baskınları nedeniyle zarar gördü. İl genelinde belediyer, AFAD ve polis ekiplerinin alarm durumuna geçirildiği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / İbranim Emül - Güncel

Osmaniye İtfaiye Tragger su Güncel Haberler

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