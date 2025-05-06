Osmaniye'de Sağanak Sonrası İstitan Duvarı Çöktü
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından bir evin 30 metre uzunluğundaki istinat duvarı çöktü. Yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı, olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sağanak sonrası bir evin istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçeye bağlı Mehmetli beldesinde Turgay Telsiz'e ait müstakil evin 30 metre uzunluğundaki istinat duvarı, sağanak sonrası yıkıldı.
Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, duvarın yıkılma anı evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu - Güncel