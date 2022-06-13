Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı Osmaniye'de sağanağın ardından ev ve iş yerlerini su bastı, bazı yollar ulaşıma kapandı. Osmaniye'de sağanağın ardından ev ve iş yerlerini su bastı, bazı yollar ulaşıma kapandı. Akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Devlet Bahçeli Alt Geçidi'ni su bastı. Bazı araçların mahsur kalması nedeniyle alt geçit trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı. Sağanak sonrası ana cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı. AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel Güncel Haberler

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