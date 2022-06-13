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Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

AA - Menderes Özat - Güncel
Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar suda mahsur kaldı.

Zabıta ekiplerince ilçedeki bazı yollar trafiğe kapatılırken, sürücüler yağış ve oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını ise su bastı.

AA / Menderes Özat - Güncel

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