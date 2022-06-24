Osmaniye'de sağanak; iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü (2) - Haberler

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Osmaniye'de sağanak; iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü (2)

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Emül - Güncel
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Osmaniye'de sağanak; iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü (2)

BİR METRUK BİNA YIKILDI, 3 İŞ YERİNİN DE KISMEN ÇATISI ÇÖKTÜOsmaniye İl AFAD Müdürü Serhat Bulut, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle metruk bir binanın yıkıldığını, 3 iş yerinin çatısının kısmen çöktüğünü söyledi.

BİR METRUK BİNA YIKILDI, 3 İŞ YERİNİN DE KISMEN ÇATISI ÇÖKTÜ

Osmaniye İl AFAD Müdürü Serhat Bulut, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle metruk bir binanın yıkıldığını, 3 iş yerinin çatısının kısmen çöktüğünü söyledi. Bulut ayrıca, kentteki iki hastanenin ve çok sayıda evin bodrum katlarında Su baskınları meydana geldiğini, yaralanan kimsenin olmadığını bildirdi.

215 adet ev, iş yeri, ahır ve alt geçitte su baskını ihbarının alındığını belirten İl AFAD Müdürü Serhat Bulut, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Söz konusu yağışlardan dolayı ilimizde can kaybı ve yaralı yoktur. Şu ana kadar metruk 1 adet bina yıkıldı, 3 işyerinin çatısı kısmen çöktü, genelde evlerin bodrum katlarını su bastı. İlimizde 2 hastanenin bodrum katlarını su basması ve elektrik kesintisi nedeniyle AFAD tarafından jeneratör desteği sağlandı. Saat 20.20 itibariyle yağmur durmuş olup, süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,


Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Güncel

Osmaniye Saat AFAD su Güncel Haberler

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