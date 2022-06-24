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Osmaniye'de sağanak; iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Emül - Güncel
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Osmaniye'de sağanak; iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü

OSMANİYE'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, oto sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı, 20'den fazla araç suya gömüldü.

OSMANİYE'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, oto sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı, 20'den fazla araç suya gömüldü. Devlet Bahçeli Alt Geçidi ise Su Baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kentte akşam etkisini gösteren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'nde su baskını yaşandı. Oto tamiri üzerine hizmet veren sanayi sitesinde 25'ten fazla iş yeri, su baskınında zarar gördü. İş yerlerinin önünde ve içinde bulunan 20'den fazla araç ise suya gömüldü.Öte yandan, Devlet Bahçeli Alt Geçidi de su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Osmaniye Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler, bölgede bu baskınlarının zararlarını gidermek için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Güncel

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