Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

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Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Cemalpaşa Mahallesi, Tevfik Pampal Caddesi üzerinde rögarların tıkanması nedeniyle su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Menderes Özat - Güncel

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