Osmaniye'de sağanağın ardından toprak kayması meydana geldi
AA - Ümit Kahrıman - Güncel
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Osmaniye'de etkili olan sağanağın ardından toprak kayması meydana geldi.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de etkili olan sağanağın ardından toprak kayması meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, sağanağın ardından Serinova, Kösepınarı ve Aşağı Karderesi köylerinde toprak kayması oluştu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İl Özel İdare ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
AA / Ümit Kahrıman - Güncel